Туск: Евросоюз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор

13.07.2017, 13:56

Президент Европейского совета Дональд Туск отмечает, что Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан- Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

"И для меня ключевое предложение Соглашения об ассоциации, как и раньше, такое, и я процитирую: Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор", - заявил Туск.

Президент Европейского совета Дональд Туск также считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя. По его словам, украинцы должны "любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов". Об этом сообщает УНИАН.