Гройсман призвал ЕС присоединиться к восстановлению Донбасса

13.07.2017, 14:32

Украина предлагает Евросоюзу обсудить новую программу поддержки и присоединиться к проектам восстановления Донбасса.

Об этом сказал премьер Владимир Гройсман во время переговоров с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Встреча состоялась в рамках саммита "Украина - ЕС", который начался в Киеве.

Премьер "выразил заинтересованность в помощи ЕС в направлении социальной адаптации и реинтеграции внутренне перемещенных лиц, а также пригласил европейских партнеров присоединиться к запуску программы поддержки проектов восстановления Донбасса".

Руководство ЕС в четверг должно встретиться с президентом Петром Порошенко во время пленарного заседания саммита.

Как отмечали обозреватели, саммит ЕС-Украина сразу же после окончательной ратификации соглашения об ассоциации и введения безвизового режима может оказаться не слишком оптимистичным для Киева.

Главными темами называли механизмы и алгоритмы выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, ход реформ в Украине и усиление поддержки со стороны ЕС, ситуацию на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает BBC Украинская служба.