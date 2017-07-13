13.07.2017, 14:48

Верховная Рада приняла закон "О Конституционном Суде Украины" (No6427-д). За данное решение проголосовали 245 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в состав Конституционного суда входят 18 судей.

Президент Украины, Верховная Рада Украины и Съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного суда.

Законом предусмотрено, что в составе суда действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий. Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда. Также законом определены вопросы, которые будут находиться в ее компетенции.

Законом предусмотрено, что должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда.

Законом определено, что судья Конституционного суда в отставке и получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, которое выплачивается в размере 50% вознаграждения судьи Конституционного суда. Согласно закону, ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи Конституционного суда в отставке выплачивается независимо от заработка (прибыли), что его судья получил после выхода в отставку. Ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи Конституционного суда в отставке выплачивают органы Пенсионного фонда Украины за счет средств государственного бюджета.

Законом определено, что отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают соответственно президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины, а в период между съездами судей - Совет судей Украины.

Согласно законопроекту, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Законом предусмотрено, что сенат действует в составе девяти судей Конституционного суда. Персональный состав сенатов утверждается постановлением Конституционного суда. Сенат рассматривает вопрос относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) законов (их отдельных положений) по конституционным жалобам, а также другие вопросы, определенные этим Законом.

Кроме того, законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, предусмотрено, что неуважение к Конституционному суду Украины со стороны переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, других участников конституционного производства, привлеченных Конституционным судом к участию в деле, что оказалась в злостном уклонении от явки на заседание, пленарном заседании Сената, Большой палаты Конституционного суда Украины, или в неподчинении этих и других лиц распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время таких заседаний, а так же совершение кем действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к Конституционному суду Украины, тянут за собой наложение штрафа от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Заключительных положениях отмечается, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщает УНИАН.