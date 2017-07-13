Туск передал Порошенко окончательный документ об ассоциации Украины с ЕС

13.07.2017, 14:51

Президент Европейского совета Дональд Туск передал президенту Украины Петру Порошенко окончательный документ о ратификации Советом ЕС Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом он сказал на совместной пресс- конференции с Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве.

"Петр, позвольте мне воспользоваться этой возможностью и передать Вам этот документ. Это окончательное решение ЕС о ратификации нашего Соглашения об ассоциации. Поздравление", - сказал Туск.

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор. Об этом сообщает УНИАН.