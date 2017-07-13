Туск: ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ выполнить Минские соглашения

13.07.2017, 14:52

ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и призывает РФ выполнить Минские соглашения. Об этом заявил президент Совета ЕС Дональд Туск.

"Мы поддерживаем Украины в борьбе против российской агрессии. Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, призываем к выполнению Минских соглашений всеми сторонами и подчеркиваем российскую ответственность в связи с этим", - сказал он.

Туск также напомнил, что вчера ЕС окончательно ратифицировал Соглашение об Ассоциации с Украиной. Оно вступит в силу 1-го сентября. Торговая часть, которая вступила в силу в прошлом году, уже увеличила торговлю между нашими странами на 25%. Полностью ратифицированное соглашение позволит в будущем укрепить наше сотрудничество и углубить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины в ЕС. Европейский Союз отмечает стремление Украины в Европу и приветствует европейский выбор Украины", - сказал он и передал президенту Украины Петру Порошенко окончательное решение о ратификации с подписями.

Ранее Дональд Туск заявил, что агрессору не победить Украину. Об этом сообщает Сегодня.ua.