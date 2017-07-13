Делегация Евросоюза прибыла в Администрацию Президента

13.07.2017, 14:54

Представители делегации ЕС прибыли в Администрацию Президента Украины, где сегодня, 13 июля, состоится саммит Украина-ЕС.

Как сообщает "Укринформ", делегацию представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Возле здания АП состоялась торжественная церемония встречи.

Отмечается, что в саммите также примут участие представители Кабмина и члены ЕК.

Пленарное заседания саммита начнется в 11:00. Согласно повестке дня встречи, на нем будет обсуждаться вопросы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, прогресс украинских реформ и усиление поддержки со стороны ЕС, а также ситуация в Донбассе и оккупированном россией Крыму. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".