13.07.2017, 14:56

Верховная Рада не смогла избрать аудитора НАБУ. За кандидатуру Александры Яновской на должность члена комиссии внешнего контроля НАБУ от парламента проголосовали 216 депутатов при 226 необходимых.

Перед этим Яновская набрала большинство в рейтинговом голосовании на пленарном заседании Рады. Ее поддержали 207 депутатов.

Кандидатуру Марты Борщ в рейтинговом голосовании поддержали 111 депутатов. За Карлоса Кастрессана проголосовали 110, за Сергея Гончаренко 22 депутата.

21 марта в Верховной Раде провалилась вторая попытка назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.