Соболев и Ляшко устроили потасовку в Раде

13.07.2017, 14:57

Сегодня возле парламентской трибуны возникла потасовка между нардепами от Радикальной партии и "Самопомощи".

Народные депутаты Егор Соболев и Олег Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон.

13 июля ряд нардепов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.

Позже к трибуне пропустили лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который выступил с заявлением относительно незаконности голосования за Конституционный суд и обрушился критикой на коллег-нардепов.

Однако посреди выступления Ляшко нардеп Егор Соболев, который был среди блокировщиков трибуны, начал вырывать микрофон у лидера "радикалов".

После этого возле трибуны возникла потасовка между нардепами от Радикальной партии и "Самопомощи".

В конце концов Ляшко все же дали возможность выступить. После выступления он покинул трибуну, а нардепы от "Самопомощи" продолжили блокировать трибуну. Об этом сообщает УНИАН.