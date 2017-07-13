Глава Еврокомиссии предлагает создать в Украине специальную антикоррупционную палату

13.07.2017, 15:00

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе саммита "Украина-ЕС" сообщил о том, что Европейский союз не настаивает на создании в Украине отдельного Антикоррупционного суда, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках действующей судебной системы.

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет. Мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сообщил он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском.

19-й саммит проходит в Киеве 12-13 июля. Ранее представители делегации ЕС прибыли в Администрацию президента Украины. Делегацию представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".