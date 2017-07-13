СБУ подтвердила незаконные действия российской сети Gloria Jeans в Украине

13.07.2017, 15:03

СБУ провела проверку информации от активистов общественных организаций о возможной незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети Gloria Jeans ("Глория Джинс").

Как сообщили в пресс- центре спецслужбы, информация активистов нашла подтверждение.

"По полученной информации, ...главная фабрика "Глория Джинс" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Дальнейшая проверка будет производиться уже в рамках уголовного производства.

СБ Украины выразила активистам благодарность за небезразличие.

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ признала, что определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся "под контролем российских гибридных сил".

Тем временем ООН объявила конкурс на получение грантов на развитие бизнеса в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщают "Факты и комментарии".