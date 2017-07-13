Минэкономразвития: Госзаказ на поступление в вуз в 2017 году будет сокращен на 20,7%

13.07.2017, 15:38

Правительство приняло постановление "О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году" с общими рекомендациями по сокращению его объемов.

Общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственный счет, в 2017 году составит 212 388 человек (по дневной форме обучения - 189 728 человек). Это меньше утвержденных в 2016 году показателей на 20,7% (по дневной форме обучения - на 14,9%). Значительная часть сокращения объемов госзаказа в 2017 году вызвана прекращением набора абитуриентов по образовательно-квалификационному уровню "специалист".

Сокращение объемов государственного заказа будет касаться специальностей гуманитарного, социального и правового профилей, в частности: "Управление и администрирование": по сравнению с прошлым годом уменьшение на 28,3% и в том числе по дневной форме обучения - на 10,3%; "Право": по сравнению с прошлым годом уменьшение на 18,7% и в том числе по дневной форме обучения - на 20,7%; "Социальные и поведенческие науки": по сравнению с прошлым годом уменьшение на 31,6% и в том числе по дневной форме обучения - на 27,9%.

В то же время постановление предлагает повысить объемы госзаказа по специальностям, которые готовят специалистов технического профиля, в частности: "Транспорт": по сравнению с прошлым годом увеличение на 2,3% и в том числе по дневной форме обучения - на 3,2%; "Естественные науки": по сравнению с прошлым годом увеличение на 2,6% и в том числе по дневной форме обучения - на 5,6%; "Механическая инженерия": по сравнению с прошлым годом увеличение на 4,2% и в том числе по дневной форме обучения - на 5%; "Автоматизация и приборостроение": по сравнению с прошлым годом увеличение на 2,2% и в том числе по дневной форме обучения - на 1,4%.

На финансирование госзаказа в 2017 году выделено 23,7 млрд грн. На подготовку специалистов с высшим образованием будет использовано 22,1 млрд грн; на подготовку рабочих кадров - 0,38 млрд грн; повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - 1,16 млрд грн.

В то же время общее сокращение объемов госзаказа на подготовку специалистов с высшим образованием связано с необходимостью рационализировать дотации образования со стороны государства. Кроме того, по ориентировочным подсчетам количество выпускников школ в 2017 году составит около 203,6 тыс. человек, что на 7,8 тыс. человек меньше, чем в 2016 году. Это обусловливает необходимость пересмотра уже принятых объемов госзаказа на 2017 год.

Постановление также принимает во внимание перенасыщение рынка труда специалистами с высшим образованием и сокращение приема в профессионально- технические учебные заведения. Такая ситуация приводит к дефициту кадров рабочих специальностей и обеспечения ими потребностей промышленного сектора экономики.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.