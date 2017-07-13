Украина будет выполнять обязательства в рамках программы сотрудничества с ЕС и предлагает начать переговоры о новой программе

13.07.2017, 15:41

Украина будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках начатой в 2015 году программы реформ и в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и предлагает Евросоюзу обсудить новую программу поддержки нашего государства.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время переговоров с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча состоялась в рамках саммита "Украина - ЕС", который начался в Киеве.

Глава Правительства Украины подчеркнул, что Украина приветствует завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и проводит реформы в сверхсложных условиях гибридной войны. Сейчас, подчеркнул Владимир Гройсман, Кабинет Министров работает над созданием инновационного инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации, так называемого Пульса Соглашения, который будет введен с сентября 2017 года, и рассчитывает на соответствующую поддержку ЕС в этом направлении.

Глава Правительства также поблагодарил Европейский Союз за всестороннее содействие развитию взаимной торговли и поблагодарил европейскую сторону за дополнительные торговые преференции для Украины.

Говоря о военной агрессии, которой подверглась Украина, Премьер-министр также выразил заинтересованность в помощи ЕС в направлении социальной адаптации и реинтеграции внутренне перемещенных лиц, а также пригласил европейских партнеров присоединиться к запуску программы поддержки проектов восстановления Донбасса.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.