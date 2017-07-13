Депутат Богомолец потеряла сознание в Верховной Раде

13.07.2017, 15:48

Народный депутат Ольга Богомолец потеряла сознание в Верховной Раде. К ней вызвали врачей, рядом находятся депутаты Надежда Савченко и Татьяна Донец.

Об этом сообщила журналист Ирина Заславец у себя на странице в Facebook.

Ольга Богомолец, как глава комитета по здравоохранению, на вечернем заседании парламента должна была представлять законопроект о медицинской реформе, подготовленный ко второму чтению.

Ранее Ольгу Богомолец упрекнули в саботировании медицинской реформы. Депутат, возглавляющая комитет по здравоохранению, не подписала положительное заключение комитета по законопроекту о медреформе, и теперь документ не могут вынести на второе чтение. Об этом сообщают "Факты и комментарии".