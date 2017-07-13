Порошенко обсудил с лидерами ЕС "план поддержки Украины"

13.07.2017, 15:50

Во время саммита Украина-ЕС президент Петр Порошенко и руководители Евросоюза Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер говорили о "плане поддержки Украины".

"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины ... наподобие плана Маршалла, и использование Украиной фондов вновь созданного внешнего инвестиционного плана ЕС", - отметил Петр Порошенко во время совместного заявления.

Он также добавил, что в перспективе Украина будет стремиться присоединиться к таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка и энергетического союза и проводить для этого секторальные реформы.

Этому процессу не помешает "брексит", заверил глава государства.

Кроме того, по словам Петра Порошенко, Киев будет добиваться постепенного снижения платы за роуминг и передачу данных между Украиной и ЕС.Угроза для ассоциации

Президент Украины также признался, что окончательному принятию соглашения об ассоциации с ЕС угрожал срыв.

Он не уточнил, о каком именно периоде идет речь, однако можно сделать вывод, что речь идет о референдуме в Нидерландах, на котором жители страны проголосали против соглашения об ассоциации с Украиной.

12-13 июля в Киеве проходит 19-й саммит Украина-ЕС. Главной его темой стали механизмы и алгоритмы выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщает BBC Украинская служба.