Порошенко обсудил с руководством ЕС "план Маршалла" для Украины

13.07.2017, 16:11

Стороны обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины, а также использование Украиной фондов внешнего инвестиционного плана ЕС.

Украина обсудила с Европейским Союзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу "плана Маршалла" - всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС.

"Сегодня мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии, вроде "плана Маршалла" для Украины, а также использование Украиной фондов внешнего инвестиционного плана ЕС", - сказал он.

12 июля в Киеве открылся XIX саммит Украина - Европейский Союз. Об этом сообщает УНИАН.