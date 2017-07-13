БПП: Медреформа и реформа образования переносятся на осень

13.07.2017, 16:22

Медицинская реформа и реформа образования переносятся на осень - сегодня их принять Верховная Рада не успеет. Об этом сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

По его словам, оптимистический сценарий для Верховной Рады до конца дня - это решение вопроса о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина, пенсионная реформа и внесение изменений в кодексы.

Рада намерена взяться за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина в 17:00 и это как раз может занять все время до конца рабочего дня депутатов.

Ранее в июне и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что представители старой системы в медицине всеми силами пытаются сохранить старую "систему охраны взяток", которая их устраивает. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.