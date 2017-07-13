ЕС изменил позицию о создании антикоррупционного суда

13.07.2017, 16:33

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС.

"Мы соглашаемся на создание специальной палаты, антикоррупционной палаты. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а как раз палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией. Поскольку основное - это инструменты, переубеждение в том ,что в украинском обществе есть желание борьбы с коррупцией", - сказал Юнкер.

"Нас беспокоит борьба против коррупции. Я понимаю, что президент и парламент сделали все необходимое и достигли прогресса, но ситуация остается неудовлетворительной", - добавил Юнкер.

22 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.