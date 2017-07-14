Этот день в истории: 14 июля

14.07.2017, 09:37

Предлагаем дайджест основных событий и дат 14 июля.

1454 - родился Анджело Полициано, итальянский поэт, автор первой в истории итальянской литературы светской пьесы.

1789 - восставшие парижане взяли крепость Бастилию. Начало Великой французской революции.

1795 - площадь имени Французской Революции получила новое имя - площадь Согласия.

1827 - умер Огюстен Жан Френель, французский физик, создатель волновой оптики.

1867 - в карьере в Рэдхилл (Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1887 - умер Альфред Крупп, немецкий промышленник, создатель металлургического и машиностроительного концерна Krupp.

1903 - родился Ирвинг Стоун, американский писатель, автор биографических романов о жизни Винсента Ван Гога, Джека Лондона, Зигмунда Фрейда, Чарльза Дарвина и других.

1910 - умер Мариус Петипа, французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог.

1917 - Временное правительство опубликовало декларацию о национальной автономии Украины.

1918 - родился Ингмар Бергман, шведский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель.

19189 - родился Лино Вентура (Анжолино Жозеф Паскаль Вентура), французский киноактёр.

1933 - начало Арктической экспедиции на пароходе "Челюскин", возглавляемой О.Ю.Шмидтом.

1941 - первое применение установки "Катюша".

1946 - вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока "Уход за ребёнком и его воспитание".

1952 - американская компания General Motors объявила об установке в машинах первых в мире кондиционеров.

1955 - Уолт Дисней провёл церемонию открытия "Диснейленда".

1958 - революция в Ираке. Свержение монархии и приход к власти Касема.

1967 - подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

1995 - умер Олесь Гончар (Александр Терентьевич Гончар), украинский писатель.

2002 - в Украине образована первая епархия римско-католической церкви.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.