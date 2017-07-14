Луценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову

14.07.2017, 10:09

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в официальном порядке вручил подозрения и разъяснил права народным депутатам Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенблату (внефракционный).

Луценко отметил, что завтра эти депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тысяч долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Во вторник Рада лишила нардепов депутатской неприкосновенности, но отказалась дать разрешение на их арест. Накануне Борислава Розенблатта исключили из фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщает BBC Украинская служба.