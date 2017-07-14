Гройсман призвал Верховную Раду начать осеннюю сессию с обсуждения медицинской, образовательной и пенсионной реформ

14.07.2017, 14:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду Украины начать осенью новую сессию с рассмотрения наиболее актуальных вопросов перестройки государства, а именно - дальнейшей имплементации образовательной, медицинской и пенсионной реформ.

Об этом глава Правительства заявил во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Владимир Гройсман поблагодарил парламентариев за результативное голосование 13 июля: принятие изменений в Государственный бюджет и одобрение проекта закона о повышении пенсий в первом чтении. Глава Правительства подчеркнул, что это "важный шаг масштабной пенсионной реформы, которая позволит начать процесс восстановления справедливости к людям, которые работали всю жизнь".

"Коллеги из Блока Петра Порошенко, спасибо вам за понимание. Коллеги из "Народного фронта", благодарен за поддержку Правительства и поддержку решений, которые на самом деле важны для граждан. Друзья, спасибо, и убежден, что осенью мы с новыми силами продолжим качественные изменения в стране, - сказал Владимир Гройсман. - Хотел бы поблагодарить другие фракции за то, что время от времени мы находим понимание, и вы помогаете сделать решения лучшими. Я за то, чтобы мы перестали делить зал с флагами, и чтобы нас объединял один - государственный флаг. Работаем дальше - изменяем страну".

А дальше, подчеркнул Владимир Гройсман, на повестке дня - реформы здравоохранения и образования.

"Уверен, что в этих стенах будет принятие трех реформ - образования, здравоохранения и пенсионной реформы", - сказал Премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.