Добкин пригласил иностранных адвокатов для защиты в своем деле

14.07.2017, 14:56

Интересы народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина будут представлять иностранные адвокаты.

Об этом он сообщил сегодня журналистам перед тем, как зайти на допрос в помещение Генеральной прокуратуры Украины.

"Я разговаривал вчера с двумя иностранными адвокатами, и они готовы взяться за это дело. Это европейские адвокаты. Я думаю, что мы попробуем еще привлечь адвокатов из США. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине. Знают только по заявлениям президента, и, возможно, наших дипломатов", - сказал он.

Добкин также отметил, что заручился поддержкой многих друзей, которые живут за пределами Украины. "Я заручился поддержкой многих моих друзей, в том числе, которые не живут в этой стране и которые готовы, в том числе и за свои средства, предоставлять мне помощь. Не лично мне, а тем, кто будет доносить правду", - сказал он.

Верховная Рада вчера, 13 июля, дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и заверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города. Об этом сообщает УНИАН.