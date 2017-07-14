НАПК вынесло первые решения по результатам проверок деклараций

14.07.2017, 16:34

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании в пятницу, 14 июля, спустя почти два месяца вынесло первые решения по результатам полных проверок электронных деклараций чиновников.Об этом в Facebook сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

"Наконец удалось разблокировать работу НАПК по утверждению результатов этих проверок. Так, приняты шесть результатов полных проверок э-деклараций, из которых составлено одно предписание прокурору, не указавшему в электронной декларации недвижимое имущество и доходы", - написал он.

Радецкий добавил, что по другому результату проверки декларанта материалы передаются в Специализированную антикоррупционную прокуратуру как материалы в рамках уголовного производства.

По словам замглавы агентства, дело "сдвинулось с места" после двух месяцев "блокирования работы другими членами НАПК" по утверждению результатов проверок.

Глава агентства Наталья Корчак в своем Facebook уточнила, что НАПК единогласно приняло решения по декларациям за 2015 год пяти чиновников - судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Виктора Колодийчука, зампрокурора Донецкой области Григория Коршуна, судьи Краснолучского горсуда Луганской области Евгения Самойленко, прокурора Луганской области Владимира Янко и министра юстиции Павла Петренко.

Также агентством принято решение о результатах полной проверки декларации за 2016 год судьи Самойленко - первое по декларациям за прошлый год, отметила Корчак.

"Речь идет не о разблокировании работы в этом направлении, как это транслирует Руслан Радецкий, а о приведении решений о результатах проверки к форме и содержанию в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сейчас в решениях есть резолютивная часть, а не словосочетания общего характера", - подчеркнула глава НАПК.

Корчак добавила, что решения будут опубликованы на сайте агентства, при этом их проекты уже обнародованы.

15 июня 2017 года сообщалось, что Радецкий обвинил Корчак в якобы безосновательном отклонении результатов проверки деклараций и выразил удивление по поводу поручения главы НАПК распечатать проверяемые декларации.

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.