Украинцев среди погибших или пострадавших при нападении в Хургаде нет

15.07.2017, 11:41

"Посольство Украины уведомляет, что среди погибших или пострадавших в результате атаки преступника на иностранцев в городе Хургада, украинских граждан нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии в АРЕ.

Украинское посольство также выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления получившим ранения туристам.

В египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов.

В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. После поступления первых сведений о нападении в Хургаде многие СМИ распространили информацию о том, что погибшие являлись гражданами Украины. Об этом сообщают "Факты и комментарии".