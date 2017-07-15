СМИ: Суд разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование по Азарову

15.07.2017, 11:51

Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, об этом говорится в решении судьи Кристины Гладун.

Отмечается, что Азаров подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, передают "Українські новини".

Сообщается, что 12 октября 2010 года Азаров, на тот момент глава правительства, подписал распоряжение Кабинета министров "О согласовании условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Укртелеком".

Вследствие чего Государственной службе специальной связи и защиты информации выделили 220 миллионов гривень, что способствовало необоснованным расходам госбюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

В мае сообщалось, что прокуратура завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и министра финансов Юрия Колобова.

"Что касается Азарова - мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения", - сказал тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко.

13 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба".

Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".

Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".