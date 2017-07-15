Матиос: Фигуранты по делу Клименко пошли на сделку со следствием

15.07.2017, 12:23

Фигуранты по делу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сделку со следствием после обысков, которые состоялись 14 июля, сообщил военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Смотря, что происходит по закону в кабинетах следователей Главной военной прокуратуры, появляются мысли вслух: еще вчера они тусили в "Гулливере" и были партнерами с Клименко, а сейчас после обысков в квартирах "хозяина" уже вечером они же (от страха или совести??) строками показаний в протоколах - пошли на сотрудничество со следствием", - отметил прокурор.

14 июля правоохранители провели обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Александру Клименко (в т.ч. - в редакции газеты "Вести").

Ранее, во время спецоперации 24 мая, были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым "налоговым площадками" Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству свыше 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

На протяжении 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.

14 июня Александр Клименко получил сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, заявил военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".