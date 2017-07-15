Печерский суд Киева избирает меру пресечения Добкину

15.07.2017, 12:36

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину, которого парламент лишил неприкосновенности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города. 14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении. Об этом сообщает УНИАН.