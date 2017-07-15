В ЕС разъяснили позицию Юнкера по антикоррупционному суду

15.07.2017, 12:44

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не отрицал идею создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав образование специальной антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы.

В Евросоюзе продолжают поддерживать идею создания необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине, сообщил руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас.

В частности, он выразил позицию Евросоюза относительно высказывания Юнкера о необязательности создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

"Президент Юнкер был четким: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией. Как этот судебный орган будет называться и каким образом будет создан - это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями", - заявил представитель ЕС.

13 июля 2017 года Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

Ряд общественных организаций выразили обеспокоенность этим заявлением и потребовали от Юнкера объяснить свою позицию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.