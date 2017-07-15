Сумма возмещения ущерба за браконьерство выросла в четыре раза

15.07.2017, 13:32

В Министерстве юстиции зарегистрировали указ, который утверждает новые суммы возмещения ущерба за браконьерство. Об этом сообщает Госагенство лесных ресурсов.

Таксы в среднем увеличиваются в четыре раза за охоту на все виды животных, кроме внесенных в Красную книгу.

За незаконную охоту на лося раньше нужно было заплатить 20 тысяч гривень, а с новой таксой - 80 тысяч гривень. Также увеличена такса за незаконное уничтожение меховых животных и птиц.

В 5-10 раз увеличены суммы компенсации за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых загат.

Новые таксы начнут действовать с дня публикации указа в вестнике Минюста - 25 июля 2017 года.

В мае этого года в Одесской области на берег моря волнами вынесло несколько десятков мертвых дельфинов, причиной смерти которых стали действия браконьеров. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.