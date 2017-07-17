В Киевской области обнаружили 40 тонн львовского мусора

17.07.2017, 15:19

Сегодня, 17 июля, около 09:00 в полицию поступило сообщение по выгрузке мусора. В результате оказалось, что мусор был привезен из Львовской области, сообщили в пресс-службе полиции.

"Сегодня в 09:15 в областную полицию поступило сообщение, что ночью на стихийной свалке, расположенной в территориальных пределах Винаровского сельского совета Ставищенского района, неизвестные высыпали мусор. Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила кучу мусора, длиной около 15 м и высотой около 1,7 м, в которой находились платежки с указанием различных львовских организаций", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) УК Украины.

9 июля 2017 года в Киевской области возле автодороги Борисполь-Барышевка неизвестные выгрузили 60 тонн мусора из Львова. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.