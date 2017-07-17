В ряде районов Киева будет ограничено водоснабжение

17.07.2017, 15:30

В Киеве из-за ремонтных работ будет ограничено водоснабжение ряда домов в Дарницком, Шевченковском и Печерском районах. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Уточняется, что в Дарницком районе с 10:00 до 20:00 17 июля отключат воду на проспекте Григоренко в домах 25, 25а, 25б, 25в, 26-31, 33/44 и на улице Драгоманова в домах 42, 40, 40 а, 40, 42 а.

18 июля в Шевченковском районе с 10:00 до 23:00 будут проводить замену арматуры, поэтому будет прекращено водоснабжение на улице Шамрыло в домах 4б, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12 г и в доме No 2 по улице Ж. Жабаева.

19 июля из 22:00 до 07:00 20 июля ремонт будут проводить в Печерском районе, в связи с чем без временно без воды останутся жители дома No 3, 5 на Кловском спуске, на улице Институтской, 24/7, 25, 25/1, 26, 27, 29, 29/3, дом No 5 по улице Липская и No 30/1 на Грушевского, а также дома No 2 и 4 в переулке Крепостной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.