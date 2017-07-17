Рева: Осовременивание пенсий продлится до 2021 года

17.07.2017, 16:23

Процесс осовременивания пенсий завершится к 2021 г. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров - это те, кому пенсии назначались с 2008 г. по 2014 г. В 2019 г. пенсии будут осовременивать тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015- 2016 гг. по уровню 2018 г. И так далее...", пояснил министр.

К тому же уже с 2021 г., по словам Ревы, начнется нормальный процесс индексации (повышение пенсий соответственно увеличению показателя инфляции и росту уровня средней зарплаты), что позволит избежать возврата к разрыву между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше. Сегодня такие разрывы в размерах пенсий достигают трех и более раз.

Что касается индексации, то в проекте закона о пенсионной реформе предусмотрено, что с 2021 г. индексация будет проводиться автоматически в размере не менее, чем на 50% от уровня инфляции и не менее, чем на 50% от уровня средней заработной платы.

"За пять месяцев текущего года фонд оплаты труда в Украине вырос на 37%, то есть на столько выросла средняя заработная плата, - отметил Рева. - В прошлом году мы планировали, что нынешний размер средней заработной платы составит 6,3 тыс. грн, однако уже в апреле она составляла 6,7 тыс. грн. Правительство пересмотрело прогнозные показатели на 2017 г. и вычислило, что в конце года средняя заработная плата составит 7104 грн".

Рева также отметил, что проект закона о пенсионной реформе, который уже был поддержан Верховной Радой в первом чтении, ждет завершающий этап в сентябре. "Это должно произойти в первой половине сентября, чтобы уже с 1 октября запустить процесс осовременивания пенсий", - резюмировал Рева.

13 июня Верховная Рада 13 июля одобрила в первом чтении правительственный проект пенсионной реформы. Проектом закона предложено провести осовременивание размеров пенсий, назначенных в прошлые годы с учетом показателя средней заработной платы за 2014, 2015, 2016 годы (3 764,4 грн.) и с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%..Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.