Президент: Украина стремится вернуть в повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО

17.07.2017, 16:38

Президент Петр Порошенко считает символичной и весомой роль украино- американских командно-штабных учений с привлечением войск Seа Breeze 2017 в стратегическом партнерстве Украины с Североатлантическим Альянсом.

Президент отметил: "С 1997 года эти учения дают нам существенную помощь в возрождении военно-морского потенциала государства, способствуют достижению ВМС Украины совместимости с флотами государств - членов НАТО, что является предпосылкой запланированного нами членства в этом оборонительном союзе - когда страна будет отвечать критериям, когда будут реализованы результаты наших реформ во всех без исключения сферах".

Глава государства подчеркнул, что реформы, которые нужны для членства в НАТО, почти полностью совпадают с реформами, которые необходимы для членства в ЕС. Президент добавил, что сегодня украинцы поддерживают и объединены вокруг трансатлантической и европейской интеграции.

Президент отметил, что многонациональные учения Sea Breeze являются очень эффективными не только для повышения уровня подготовки украинских Вооруженных Сил. "Они также важны и для иностранных участников, поскольку дают им возможность перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, которую ведет против нашего украинского народа Российская Федерация", - сказал Президент. Он напомнил, что многие из украинских участников имеют реальный боевой опыт, который они получили, отражая российскую агрессию. И сегодня украинские офицеры, солдаты и матросы защищают не только свою землю, но и мирную жизнь народов Европы и действующую международную систему безопасности, которую пытается разрушить Россия, подчеркнул Президент.

"Мы, украинцы, на себе ощутили ту угрозу миру в Европе и во всем мире, которая генерируется из Кремля, - из столицы страны, которую в свое время Рональд Рейган называл империей зла", - сказал Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что в течение трех последних лет Украина существенно продвинулась на пути евроатлантической интеграции. Президент напомнил, что чуть больше месяца назад украинцы получили безвизовый режим в страны ЕС, а несколько дней назад была завершена ратификация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Петр Порошенко назвал важным достижением построение украинских Вооруженных Сил, возрождение украинской армии и флота. "Наше намерение вернуть в повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО и приближение нашего оборонно-сектора безопасности к стандартам Альянса, заверенная многочисленным опросами общественного мнения мощная поддержка именно такой стратегии - все это показывает, что выбранный курс правильный и безальтернативный", - подытожил Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.