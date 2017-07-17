Суд рассмотрит меру пресечения для Розенблата 18 июля

17.07.2017, 16:40

Соломенский районный суд Киева 18 июля рассмотрит ходатайство прокуратуры по избранию меры пресечения для исключенного из фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра Судебной власти в Facebook.

11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключенного из фракции "БПП").

Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря. По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Об этом сообщает УНИАН.