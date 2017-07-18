Оформление паспорта: украинцев предупреждают о мошенниках

18.07.2017, 18:37

В Украине появились мошенники, предлагающие "помощь" в оформлении биометрического паспорта без очереди за несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Большое число желающих оформить загранпаспорт и очереди в подразделениях создали условия для посредников-мошенников, которые предлагают "помощь" в оформлении биометрического паспорта без очереди за 1, 3 или 5 дней", - сказано в сообщении.

В миграционной службе отметили, что самое большее, что могут сделать такие "посредники" - это содействовать в оформлении документов "без очереди".

"Порой не обходится и без недобросовестных работников миграционной службы, которых все чаще выявляют правоохранители. Однако часто подобные предложения - мошенничество, поскольку ни одна туристическая фирма или любое другое лицо не может гарантировать ни попадания человека в подразделение миграционной службы вне очереди, ни изготовление паспорта в короткий срок", - говорится в сообщении.

Миграционная служба напоминает, что в соответствии с действующим законодательством паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить только лично и только в одной из трех учреждений: подразделении миграционной службы, центре предоставления административных услуг или в сервисном центре "Паспортный сервис" государственного предприятия "Документ".

6 апреля Европарламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.