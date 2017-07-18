Depeche Mode в Киеве: музыканты лично сделали заявление после сообщений об угрозе срыва концерта

18.07.2017, 18:43

Концерт группы Depeche Mode в рамках мирового тура Global Tour Spirit состоится в Киеве 19 июля, несмотря на недавнюю госпитализацию фронтмена группы Дэйва Гаана. Об этом говорится в официальном обращении Depeche Mode.

"Мы рады сообщить, что состояние Дэйва улучшилось, и мы будем сегодня в Украине, чтобы сделать шоу в Киеве завтра вечером. Группа с нетерпением ждет последних шоу в европейском летнем туре и увидит всех поклонников в Киеве завтра, в Варшаве в пятницу и в Клуже в воскресенье", - говорится в сообщении группы в Facebook.

19 июля в рамках мирового тура Global Tour Spirit Depeche Mode выступят с концертом в Киеве. Грандиозный концерт состоится на НСК "Олимпийский" в 19:45. Но накануне стало известно, что выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством. Об этом сообщает УНИАН.