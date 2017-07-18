Розенблат готов заплатить залог в случае удовлетворения судом ходатайства прокуратуры

18.07.2017, 18:48

Подозреваемый во взяточничестве народный депутат Борис Розенблат заявляет, что может внести указанную прокуратурой сумму залога, если суд удовлетворит ходатайство обвинения.

Соломенский районный суд Киева уже 6 часов рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании Розенблату меры пресечения.

После технического перерыва выступил адвокат депутата Андрей Пархета. По его словам, 10 млн 2 тыс. 60 грн залога, который просит прокуратура для Розенблата, заведомо неправомерная мера пресечения. Пархета отметил, что для его подзащитного эта сумма непосильная.

Сам Розенблат в перерыве судебного заседания заявил журналистам, что у него есть такие деньги, однако, если они будут внесены в качестве залога, то могут пострадать люди, работающие на предприятиях его семьи.

В свою очередь прокуроры отметили, что только наличными Розенблат задекларировал 1,7 млн долларов, то есть около 44 млн грн, поэтому эта сумма для него вполне подъемная.

11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт").

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вручил народным депутатам подозрения и разъяснил их права.

САП просит Соломенский райсуд Киева назначить Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 10 млн 2 тыс. 60 грн. Также прокуроры требуют обязать депутата сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, дающие право на въезд/выезд из Украины, обязать его носить электронный браслет, ограничить его перемещение между Киевом и Житомиром. Кроме того, прокуроры просят запретить Розенблату общаться с рядом свидетелей и подозреваемых по его делу. Об этом сообщает УНИАН.