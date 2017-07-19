Этот день в истории: 19 июля

19.07.2017, 09:46

Предлагаем дайджест основных событий и дат 19 июля.

1374 - умер Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса.

1586 - экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.

1650 - турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.

1814 - английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией.

1814 - родился Сэмюэль Кольт, американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.

1822 - французский учёный Жозеф Ньепс произвёл первую в мире фотографию.

1834 - родился Эдгар Дега (Эдгар-Жермен-Илер де Га), французский живописец, график и скульптор.

1870 - начало Франко-прусской войны.

1886 - в Люксембурге свой последний концерт дал Ференц Лист.

1893 - родился Владимир Маяковский, советский поэт, драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор журналов "ЛЕФ", "Новый ЛЕФ".

1896 - родился Арчибальд Кронин, английский писатель.

1900 - открылось Парижское метро.

1918 - в РСФСР вступила в действие первая советская конституция.

1920 - в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

1926 - Екатеринослав переименован в Днепропетровск.

1934 - родился Александр Ширвиндт, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

1937 - Геббельсом открыта выставка "вырожденческого искусства", на которой были выставлены работы авангардистов.

1938 - родился Вахтанг Кикабидзе, певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР.

1949 - Лаос получил независимость от Франции.

1966 - Майкл Коллинз выполнил свой первый и третий в истории Америки выход в открытый космос с борта космического корабля "Джемини X".

1971 - родился Виталий Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO и WBC.

1976 - родился Бенедикт Камбербэтч, британский актёр театра, кино и телевидения.

1984 - умерла Фаина Раневская (Фаина Гиршевна Фельдман), актриса, народная артистка СССР.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.