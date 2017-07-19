Этот день в истории: 19 июля

Предлагаем дайджест основных событий и дат 19 июля.
1374 - умер Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса.
1586 - экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.
1650 - турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.
1814 - английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией.
1814 - родился Сэмюэль Кольт, американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.
1822 - французский учёный Жозеф Ньепс произвёл первую в мире фотографию.
1834 - родился Эдгар Дега (Эдгар-Жермен-Илер де Га), французский живописец, график и скульптор.
1870 - начало Франко-прусской войны.
1886 - в Люксембурге свой последний концерт дал Ференц Лист.
1893 - родился Владимир Маяковский, советский поэт, драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор журналов "ЛЕФ", "Новый ЛЕФ".
1896 - родился Арчибальд Кронин, английский писатель.
1900 - открылось Парижское метро.
1918 - в РСФСР вступила в действие первая советская конституция.
1920 - в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
1926 - Екатеринослав переименован в Днепропетровск.
1934 - родился Александр Ширвиндт, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
1937 - Геббельсом открыта выставка "вырожденческого искусства", на которой были выставлены работы авангардистов.
1938 - родился Вахтанг Кикабидзе, певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР.
1949 - Лаос получил независимость от Франции.
1966 - Майкл Коллинз выполнил свой первый и третий в истории Америки выход в открытый космос с борта космического корабля "Джемини X".
1971 - родился Виталий Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO и WBC.
1976 - родился Бенедикт Камбербэтч, британский актёр театра, кино и телевидения.
1984 - умерла Фаина Раневская (Фаина Гиршевна Фельдман), актриса, народная артистка СССР.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.