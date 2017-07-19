За Добкина внесли 50 млн грн залога

19.07.2017, 09:49

Полную сумму залога в размере 50 млн грн внесли за народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Елена Бондаренко.

По ее словам, 30 млн грн. внес однопартиец Добкина Вадим Новинский, еще 20 млн грн - бывший регионал Борис Колесников.

Михаил Добкин подозревается в причастности к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн. Преступления, которые инкриминируются Добкину, предусматривают наказание на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".