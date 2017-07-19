С сегодняшнего дня в Украине отменяется обязательное использование печатей в бизнесе

19.07.2017, 10:07

В Украине сегодня, 19 июля, вступил в силу закон No1982-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями. Об этом говорится в карте законопроекта на сайте Верховной Рады.

В частности, закон изъял из ряда актов упоминания об обязательном использовании печати.

Кроме того, вводится штраф от 850 до 1700 грн за вымогательство должностным лицом документа с печатью или нотариального засвидетельствования (последнее - в случае если это не предусмотрено законодательством).

Авторы законодательной инициативы добавили в пояснительной записке к законопроекту при подаче в Раду, что три года тому назад был введен переход от обязательного к добровольному использованию печатей в бизнесе, что повлекло много путаницы. Не во всех законодательных актах заменили норму об обязательности использования печати, а иногда прописывали обязательное использование печати, если она есть, а не в случае принятия соответствующего решения предприятием. Об этом сообщает УНИАН.