"Нафтогаз" планирует повышение цен на газ для населения почти на 19%

19.07.2017, 12:56

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 грн за 1 тыс. куб. м - до 5 873 грн за 1 тыс. куб. м без НДС с октября.

Это предусмотрено финансовым планом "Нафтогаза" на 2017 год, который вынесен на обсуждение правительства 19 июля, передают "Українські новини".

Согласно документу, цена реализации природного газа для потребителей в отношении которых Кабмином возложено специальное обязательство (тарифы для населения) до 1 октября соответствуют текущим ценам, а с 1 октября увеличена до 5 873 грн/тыс. куб. м без НДС.

Отмечается, что цена на реализацию природного газа потребителям в отношении которых не возложено спецобязательство, устанавливаются компанией самостоятельно.

26 апреля Кабинет Министров ввел в постановление о специальных обязательствах Нафтогаза формулу расчета конечной предельной цены природного газа для населения (стоимость услуги газоснабжения), на основании ранее утвержденной Кабмином цены газа как товара 4 942 грн/тыс. куб. м (без НДС) торговых надбавок поставщиков, налогов и тарифов НКРЭКУ на транспортировку и распределение газа.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" в 2016 году получило чистую прибыль в размере 26 млрд 528,989 млн грн против чистого убытка 27 млрд 749,272 млн грн в 2015 году. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".