Назначен новый глава Нацполиции Донецкой области

19.07.2017, 13:05

Главой полиции Донецкой области назначен полковник Виталий Невгад. Об этом у себя в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Виталий Невгад ранее работал заместителем руководителя ГУ Нацполиции области.

19 июля сообщалось, что Аваков назначил заместителя главы Национальной полиции - начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина первым замглавы Нацполиции.

Аброськин был назначен на новую должность по представлению главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.