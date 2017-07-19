Зубко: Для модернизации жилищного фонда Украины необходимо около 30 млрд евро

19.07.2017, 13:09

Мы должны для себя решить, что нам выгоднее - предоставлять жилищные субсидии или вкладывать деньги в термомодернизацию.

Например, в бюджете нынешнего года на субсидии будет потрачено около 70 миллиардов гривен. В то же время в поддержку термомодернизации ("теплые" кредиты и Фонд энергоэффективности) выделено 800 млн грн - несоизмеримы цифры. Особенно учитывая то, что для модернизации всего жилого фонда Украины необходимо около 30 млрд евро. Об этом рассказал в интервью изданию "Факты" Вице- премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр считает, что такие инвестиции будут приносить быстрый и существенный эффект для экономики. Опыт показывает, что домам, которые уже провели полную модернизацию, удалось снизить потери тепла на 65 процентов.

Также Вице-премьер-министр отдельно остановился на вопросе экономии коммунальных услуг при проведенной термомодернизации дома. Например, отопление квартиры в стоквартирных домах обходится семье в среднем в 1800 гривен ежемесячно. Если в доме установить ИТР, расходы снижаются примерно до 1500 гривен. Экономия - 300 гривен в месяц. За отопительный сезон - 1800 гривен.

"Ежемесячный взнос по кредиту при этом составит 50 гривен. За год выходит 600 гривен. Таким образом, эффект от термомодернизации покроет все расходы по кредиту и принесет семье дополнительную экономию. Причем после того, как долг будет погашен, платежи банку прекратятся, а экономия останется", - отметил он.

По словам Геннадия Зубко, с запуском Фонда энергоэффективности программа "теплых" кредитов не будет сворачиваться. "Мы считаем: чем больше различных программ энергоэффективности, тем лучше для экономики Украины. Вместе с международными донорами приняли решение о том, что Фонд сосредоточится на реконструкции многоэтажных домов, а "теплые" кредиты будут предоставляться владельцам индивидуального жилья", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.