19.07.2017, 13:15

Бюджет Украины перевыполнен по доходам, средняя зарплата по итогам первого полугодия превысит 7 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая с отчетом о работе правительства за первое полугодие 2017 года.

По словам премьера, рост экономики за первый квартал года составил 2,5%. Средняя зарплата выросла на 20%. Капитальные инвестиции увеличились на 21%. Объем экспорта товаров в ценовом выражении вырос более чем на 25%.

За первое полугодие наблюдается перевыполнение бюджета на 29 млрд грн. Также глава правительства зафиксировал положительную динамику на таможне. Поступления таможенных платежей выросли на 37% или на 39 млрд грн в сравнении с прошлым годом.

По последним данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине увеличилась до 6840 грн. Об этом сообщают "Факты и комментарии".