Гройсман назвал свою работу во главе правительства "капитальным ремонтом страны"

19.07.2017, 13:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман открыл заседание Кабинета министров с отчетом о работе правительства за первое полугодие.

"Эту работу можно назвать капитальным ремонтом страны", - сказал Гройсман.

По его словам, рост ВВП в первом квартале составил 2,5%, реальная заработная плата увеличилась почти на 20%, средняя заработная плата выросла на 13%. Объем капитальных инвестиций за январь-март вырос на 20%, объем экспорта товаров из Украины увеличился на 25%.

"Бюджет перевыполнили (по доходам) на 29 млрл грн, а имели дефицит. Это свидетельствует, что экономика оздоравливается и происходит реальная детенизация", - добавил он.

Гройсман заявил, что последнее десятилетие, к сожалению, стало десятилетием упущенных возможностей, и именно поэтому сейчас стоит задача гармоничного решения проблем во многих сферах.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер- министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!" Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".