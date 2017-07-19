Гройсман огласил новые планы реформ

19.07.2017, 13:28

Ключевыми приоритетами Кабинета министров Украины на второе полугодие 2017 года являются пенсионная, образовательная реформы, реформа здравоохранения, разработка земельной реформы, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть много задач в нашем плане действий, но на самом деле ключевые задачи такие: нам необходимо завершить пенсионную реформу, нам необходимо принять закон об образовании, завершить наработку концепции в интересах украинского фермерства относительно земельных отношений, здравоохранение - принятие пакета законопроектов о реформе", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров.

Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.

3 апреля Кабинет министров Украины утвердил среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года и план на 2017 год. Представляя план на заседании правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в социальной сфере, ключевой элемент - пенсионная реформа. Также среди планов главы правительства - земельная реформа, реформа здравоохранения и приватизация. Кроме того Гройман назвал ключевой реформой реформу образования.

Однако уже в июле Гройсман заявил, что на реформу образования у правительства нет денег, а также сообщил о намерении исключить земельную реформу из программы сотрудничества с МВФ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".