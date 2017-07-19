В Кабмине предложили снова поднять акцизы на алкоголь и табачные изделия

19.07.2017, 15:18

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты, пиво и этиловый спирт. Соответствующий законопроект правительство одобрило в ходе своего заседания.

Предлагается повысить акцизы на пиво - с 2,78 гривни/литр до 3,09 гривни/литр, на вина крепленые и вермуты с 8,02 до 8,92, игристые - с 11,65 до 12,95 гривни/литр, сидр и другие напитки брожения - со 129,96 до 141,18 гривны из расчета на 1 литр чистого спирта.

Также предлагается повысить акциз на этиловый спирт со 126,96 до 141,18 гривни из расчета за 1 литр чистого спирта; продукты с содержанием этилового спирта 8,5% и более - со 169,27 до 188,23 гривни за 1 литр чистого спирта.

Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 гривни).

Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 гривни/кг, как и для сигар и сигарилл.

Специфическая ставка для сигарет, с фильтром и без, будет повышена с 445,56 гривни до 495,46 гривни за 1 000 штук, адвалорная ставка сохраняется на уровне 12%.

Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышено с 596,05 до 662,81 гривни за 1 тысячу штук.

Министерство финансов предусмотрело индексацию акцизов на уровень инфляции.

Кабмин предлагает Раде внедрить автоматизированную систему контроля оборота подакцизных товаров и электронные акцизные накладные на перемещение спирта, алкогольной продукции, табачных изделий, а также отменить для производителей и импортеров плату за акцизную марку. Об этом сообщает УНИАН.