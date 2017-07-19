Аброськин назначен первым замглавы Нацполиции Украины

19.07.2017, 15:23

Первым заместителем главы Национальной полиции Украины назначен начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Министр также уведомил о том, что Нацполицию в Донецкой области возглавил заместитель Аброськина Виталий Невгад.

В марте 2017 года Вячеслав Аброськин был назначен заместителем главы Национальной полиции Украины.

В январе 2017 года Аброськин в числе 64 кандидатов принимал участие в конкурсе на должность главы Нацполиции, однако в финал не прошел. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".