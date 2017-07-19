Украинская авиация принимает участие в ликвидации пожаров в Черногории

19.07.2017, 15:26

Пожарный спецсамолет Ан-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прилетел в Черногорию для участия в ликвидации лесных пожаров.

"В 21:50 18 июля пожарный самолет Ан-32П Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыл в город Тиват для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров, бушующих на территории страны", - отмечается в сообщении на сайте "Правительственного портала".

Украинская пожарная авиация работает вблизи города Тиват на юге Черногории с 7:00 часов утра по киевскому времени. По состоянию на 10:00 часов 19 июля авиацией ГСЧС осуществлены четыре сброса - 32 тонны воды.

"Правительством Черногории был направлен запрос о помощи, и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории премьер- министром Владимиром Гройсманом было принято решение о привлечении авиации ГСЧС для оказания необходимой помощи жителям Черногории", - отмечается в сообщении.

Сильные лесные пожары на побережье Адриатического моря вспыхнули в понедельник к югу от хорватского города Сплит. К вечеру огонь добрался до города, распространился на городское кладбище, а также на свалку в Кареповаци. Власти рекомендовали жителям города не покидать помещений. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".