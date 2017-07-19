Суд по делу о прокурорских декларациях перенесли на сентябрь

19.07.2017, 15:28

Заседание окружного административного суда по иску Центра противодействия коррупции по поводу решения главного военного прокурора Анатолия Матиоса о том, чтобы не обнародовать декларации 72 военных прокуроров и их родственников, перенесено на 6 сентября.

Как пояснила журналистам адвокат Елена Щербан, военная прокуратура не предоставила суду документы, которые обжалует Центр противодействия коррупции. "Они могли это сделать давно, потому что суд давно вытребовал эти документы. Мы расцениваем это как искусственное затягивание процесса. Даже секретные документы можно было подать через канцелярию суда", - сказала она.

Щербан пояснила, что в судебном процессе с СБУ такие же документы под грифом "секретно" без проблем были поданы через канцелярию суда. "Без этих документов как суд, так и мы лишены возможности выстраивать свою стратегию. Мы знаем, что такое решение, которым прокурор Матиос засекретил декларации, существует. Но мы не знаем, что в нем написано. А это и есть предмет того, что будет рассматриваться в суде. Нам нужно ознакомиться с обоснованием прокуратуры", - сказала она.

Также на следующем судебном заседании будет рассматриваться ходатайство прокуроров о том, чтобы процесс был закрытым. Прокуроры пояснили свою позицию тем, что речь будет идти о документах под грифом "секретно".

Щербан, в свою очередь, отметила, что если есть секретная информация, судебное заседание можно закрыть только на тот период, когда будет рассматриваться такая информация, а весь остальной процесс может быть открытым. "Тем более что сами декларации этих прокуроров есть в публичном доступе на другом сайте", - добавила она. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.