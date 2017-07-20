Этот день в истории: 20 июля

20.07.2017, 09:54

Предлагаем дайджест основных событий и дат 20 июля.

1304 - родился Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса.

1534 - в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

1653 - русское посольство прибыло в Чигирин с уведомлением о согласии царя взять под своё покровительство запорожское казачество.

1804 - родился Сэр Ричард Оуэн, английский зоолог, анатом и палеонтолог.

1810 - провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия.

1816 - умер Г.Р.Державин, поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.

1822 - родился Г.И.Мендель, австрийский биолог и ботаник, заложивший основы генетики.

1840 - в Англии создана "Национальная чартистская ассоциация", явившаяся прототипом будущих политических партий рабочих.

1850 - родился Георг Элиас Мюллер, немецкий философ, один из первых экспериментальных психологов.

1917 - зарегистрирована торговая марка BMW.

1922 - начало деятельности Балтийского морского пароходства.

1924 - родилась Т.М.Лиознова, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народная артистка СССР.

1924 - в Париже основана Международная шахматная федерация - FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

1936 - конвенция, подписанная в Монтрё, отдала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор.

1937 - умер Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии.

1940 - американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен.

1941 - родилась Людмила Чурсина, советская актриса театра и кино.

1941 - НКГБ и НКВД СССР объединены в единый Наркомат внутренних дел.

1944 - в гитлеровской ставке в Восточной Пруссии произошло покушение на Адольфа Гитлера.

1969 - "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

1993 - введение в Литве собственной валюты - лита.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.