Этот день в истории: 20 июля

Предлагаем дайджест основных событий и дат 20 июля.
1304 - родился Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса.
1534 - в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.
1653 - русское посольство прибыло в Чигирин с уведомлением о согласии царя взять под своё покровительство запорожское казачество.
1804 - родился Сэр Ричард Оуэн, английский зоолог, анатом и палеонтолог.
1810 - провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия.
1816 - умер Г.Р.Державин, поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.
1822 - родился Г.И.Мендель, австрийский биолог и ботаник, заложивший основы генетики.
1840 - в Англии создана "Национальная чартистская ассоциация", явившаяся прототипом будущих политических партий рабочих.
1850 - родился Георг Элиас Мюллер, немецкий философ, один из первых экспериментальных психологов.
1917 - зарегистрирована торговая марка BMW.
1922 - начало деятельности Балтийского морского пароходства.
1924 - родилась Т.М.Лиознова, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народная артистка СССР.
1924 - в Париже основана Международная шахматная федерация - FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.
1936 - конвенция, подписанная в Монтрё, отдала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор.
1937 - умер Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник и предприниматель, лауреат Нобелевской премии.
1940 - американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен.
1941 - родилась Людмила Чурсина, советская актриса театра и кино.
1941 - НКГБ и НКВД СССР объединены в единый Наркомат внутренних дел.
1944 - в гитлеровской ставке в Восточной Пруссии произошло покушение на Адольфа Гитлера.
1969 - "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.
1993 - введение в Литве собственной валюты - лита.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.